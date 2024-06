Belgio-Romania 2-0, il riscatto di De Bruyne e Lukaku

Un grande Kevin De Bruyne trascina il Belgio alla vittoria contro la Romania. Il Gruppo E vede ora tutte e 4 le squadre a 3 punti in classifica.

Belgio-Romania, le formazioni

BELGIO (3-4-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Theate, Tielemans, Onana, Doku; Lukebakio, Lukaku, De Bruyne. CT Tedesco

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila; Dragus. CT Iordanescu

La partita

Parte subito forte il Belgio che dopo 3 minuti trova il gol del vantaggio. Doku entra in area e serve Lukaku che, spalle alla porta, premia l’arrivo di Tielemans. Conclusione fulminante dal limite e palla alle spalle di Nita. Al 5′ la Romania sfiora immediatamente il pari con Dragusin. Colpo di testa sfruttando un traversone da sinistra e palla alzata sopra la traversa da Casteels. Il Belgio attacca ma non sfonda con la gara che arriva sull’1-0 all’intervallo. In avvio di secondo tempo la Romania sfiora subito il pari con Mihaila. Il 13 ruba palla ad Onana e s’invola verso l’area, presentandosi davanti a Casteels e calciando sopra la traversa. 4 minuti ed è De Bruyne a sfiorare il 2-0. Gran destro a giro del trequartista del City, con palla ad un soffio dal palo alla sinistra di Nita. 2-0 che segna Lukaku al 63′ ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sul lancio di De Bruyne, l’attaccante era partito in posizione irregolare. A 10 dal termine arriva poi il meritato raddoppio del Belgio. Direttamente da rinvio di Casteels, De Bruyne si presenta in area non venendo fermato da Dragusin e non sbaglia a tu per tu con Nita. A 5 dal termine è poi la Romania a sfiorare il 2-1. Pasticcio della difesa del Belgio, che però recupera e spazza via la sfera prima che entri in rete. Termina così il match con il girone ora equilibratissimo.