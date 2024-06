Copa America, stasera Ecuador-Venezuela e Messico-Giamaica: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo Argentina-Canada e Perù-Cile, questa sera al via anche il Gruppo B della Copa America 2024, live su Sportitalia dalle 23.30 con Ecuador-Venezuela, con fischio d’inizio fissato per le ore 24. Lo spettacolo proseguirà anche nella notte, con lo studio delle ore 02.00 che accompagnerà alla seconda sfida del raggruppamento, Messico-Giamaica, in programma alle ore 03.00, con El Tricolor che partirà con i favori del pronostico. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT e sulla nostra app!

Ecuador-Venezuela

Ecuador e Venezuela si sono affrontate 31 volte, con un bilancio leggermente a favore de La Tricolor (14 vittorie, 6 pareggi e 11 successi per la Vinotinto). Tra l’altro sono le uniche due squadre sudamericane a non aver mai alzato la Copa America nella loro storia.

Ecuador (4-2-3-1): Dominguez; Hurtado, Porozo, Ordonez, Hincapié; Caicedo, Gruezo; Mena, Paez, Franco; Valencia. Ct: Sanchez.

Venezuela (3-4-2-1): Romo; Osorio, Angel, Ferraresi; Aramburu, Casseres Yepez, José Martinez, Navarro; Savarino, Machis; Rondon. Ct: Batista.

Messico-Giamaica

Sono 28 i precedenti tra Messico e Giamaica, con il bilancio nettamente a favore del Tricolor (20 vittorie, 5 pareggi e 3 successi per The Reggae Boyz).

Messico (4-3-3): Gonzalez; Reyes, Montes, Vasquez, Arteaga; Chavez, Alvarez, Sanchez; Alvarado, Gimenez, Quinones. Ct: Lozano.

Giamaica (4-4-2): Blake; Lembikisa, Bernard, Pinnock, Leigh; Decordova-Reid, Anderson, Palmer, Dixon; Antonio, Bailey. Ct: Hallgrimsson.