Copa America, Sanchez non incanta all’esordio contro il Perù

C’era forse la paura di specchiarsi troppo, tra Cile e Perù. Alla fine esce fuori un pareggio a reti bianche che muove la classifica di entrambe, senza fornire quella consistenza utile a partire con il piede giusto. L’interista Alexis Sanchez ha sprecato qualche buona chances, in fin dei conti il confronto è stato avaro di emozioni e farcito di errori sottoporta.

Un paio di guizzi, un tiro in porta per parte all’AT&T Stadium di Arlington: ci si aspettava qualcosa in più dall’attaccante dell’Inter, che non ha incantato il suo pubblico, come aveva dimostrato recentemente. Ammonito al 79′ per condotta antisportiva, è restato in campo per tutta la partita.