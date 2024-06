Euro2024, i primi verdetti ufficiali: Polonia eliminata, in tre già agli ottavi

La seconda giornata di Euro 2024 va verso la conclusione e già sono stati emessi i primi verdetti ufficiali con due squadre qualificate agli ottavi di finale e una Nazionale eliminata. Germania, Portogallo e Spagna comandano i rispettivi Gironi con due vittorie in altrettante partite, mentre la Polonia dopo il pesante Ko contro l’Austria saluta definitivamente la manifestazione con un turno d’anticipo.

GERMANIA – 7 gol fatti contro Scozia (5-1) e Ungheria (2-0 e uno solo subito (l’autogol di Rudiger): la formazione di Nagelsmann che ha i favori del pronostico ha già stacco il pass per le migliori 16 della competizione che sta disputando tra le mura amiche.

SPAGNA – 4 gol fatti e 0 subiti contro Croazia e Italia. Le Furie Rosse di De La Fuente hanno dominato in lungo e in largo il Girone B distruggendo sul piano del gioco sia la squadra di Dalic che la Nazionale guidata da Spalletti nonostante l’1-0 contro gli Azzurri.

PORTOGALLO – 5 gol fatti e uno subito. Partenza col brivido, con Coincecao autore del gol vittoria nei minuti di recupero contro la Repubblica Ceca, poi quest’oggi tris all’insidiosa Turchia che conferma le qualità del reparto offensivo lusitano: da Bruno Fernandes a Bernardo Silva. La notizia? Cristiano Ronaldo ancora a secco nelle prime due giornate.

POLONIA – Iniziati e proseguiti come peggio non potrebbero gli Europei per la formazione di Probierz alle prese con diversi infortuni. Dopo essere passati in vantaggio con Buksa, la Polonia si è fatta raggiungere prima da Gakpo per poi subire la rimonta con Weghorst. Nella seconda giornata contro l’Austria ha fatto ancora peggio: un sonoro 3-1 contro la squadra di Rangnick che di fatto ha sancito l’eliminazione dei Biało-czerwoni (biancorossi) da Euro2024. MVP? Szczesny, l’estremo difensore…