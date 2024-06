Georgia a un passo dall’impresa contro la Repubblica Ceca: Schick risponde a Mikautadze

Seconda giornata nel Gruppo F, con Georgia–Repubblica Ceca che non vanno oltre l’1-1. Una partita quasi storica per Kvara e compagni che si aggrappano ai guantoni di un super Mamardashvili. Poco prima della fine della prima frazione di gioco, la Georgia passa in vantaggio con Mikautadze abile a trasformare un calcio di rigore. Stessa musica del primo tempo, con la Repubblica Ceca che spinge e con Schick che trova il pari al 59esimo. La sfida termina in parità con entrambe le squadre che possono sperare nella qualificazione agli ottavi.