Addio ufficiale alla Ferrari: sta arrivando l’annuncio

Le ultime sul pilota Ferrari pronto all’addio: sta arrivando l’annuncio sul suo futuro

Colpo di scena piuttosto significativo per il panorama della Formula 1. Carlos Sainz, attualmente ancora per poco in forza alla Ferrari, avrebbe deciso di intraprendere una nuova avventura con la Williams a partire dalla stagione 2025. L’annuncio ufficiale è atteso prossimamente, ma le voci sarebbero confermate: l’ormai trentenne pilota madrileno affiancherà Alex Albon nella scuderia britannica, sostituendo Logan Sargeant.

Dopo essere stato sacrificato dalla Ferrari per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton accanto a Charles Leclerc, Sainz ha dovuto cercare nuove opportunità. Nonostante le sue ottime prestazioni in questa stagione, con una vittoria in Australia e il quarto posto nella classifica del Mondiale (alla vigilia del Gp spagnolo), le opzioni per il 2025 erano limitate. Red Bull ha deciso di mantenere Sergio Perez, mentre Mercedes ha puntato sul giovane Kimi Antonelli, lasciando Carlos senza un posto nei top team.

Con le porte delle scuderie di punta chiuse, Sainz ha valutato altre proposte, inclusa una economicamente vantaggiosa da parte della Sauber, che diventerà Audi ufficiale nel 2026. Tuttavia è stato James Vowles, team principal della Williams, a convincere lo spagnolo con un progetto ambizioso che va oltre il semplice stipendio. Vowles ha promesso investimenti significativi e un futuro competitivo, puntando a riportare la Williams ai vertici della Formula 1.

Sainz pronto per la Williams: la situazione

Nonostante le promesse di Vowles, la Williams si trova attualmente in una posizione critica. Dopo la prima parte di stagione, la scuderia è penultima nella classifica dei costruttori con soli due punti. Le prestazioni del team sono ben lontane dai fasti di un tempo, e il divario con le squadre di testa è evidente. Sainz avrà quindi un compito arduo per risollevare le sorti della squadra di Grove.

Vowles, alla guida della Williams dal 2023, si è mostrato ottimista riguardo al futuro del team dinnanzi ai microfoni di ‘Sky Sports’: “La Williams non è la stessa di tre anni fa. Il fatto che stiamo parlando con Carlos dimostra che abbiamo cambiato il nostro approccio. Vogliamo che due piloti di livello mondiale facciano parte della nostra scuderia in futuro”. Il team prinical ha sottolineato come stiano investendo per tornare davanti. Nel 2026, avranno uno dei migliori propulsori, se non il migliore e probabilmente annunceranno “che ci sono circa 30 persone incredibili provenienti da altri team che si uniscono alla nostra organizzazione”.

Per Carlos Sainz, la sfida con la Williams rappresenta un’opportunità per dimostrare il suo valore al di là delle prestazioni della vettura. Con un compagno di squadra esperto come Alex Albon e un team in fase di ricostruzione, l’iberico avrà la possibilità di contribuire in maniera significativa allo sviluppo della macchina e alla crescita della scuderia. La determinazione dello spagnolo sarà cruciale per cercare di riportare il team in una posizione competitiva.

L’accordo tra Carlos Sainz e la Williams è dunque un segnale di immarcescibile cambiamento per entrambe le parti. Per il pilota, è l’inizio di una nuova avventura piena di sfide e opportunità. Per la Williams, l’arrivo di un profilo del calibro di Sainz rappresenta una dichiarazione di intenti: il team è pronto a fare tutto il necessario per tornare ai vertici della Formula 1.