Scandalo scommesse, UFFICIALE: indagine penale su ex NBA

Lo scandalo scommesse ha travolto il mondo del basket americano. Un ex giocatore dell’NBA è coinvolto, l’indagine sta andando avanti. Ecco gli ultimi sviluppi

Il campionato NBA è appena terminato ed ha visto il trionfo dei Boston Celtics in finale contro i Dallas Mavericks. Anche se molti appassionati hanno definito le ultime Finals piuttosto noiose, a causa dell’esito scontato e del dominio degli uomini in verde, si tratta di un risultato storico. I Celtics, infatti, hanno portato a casa il loro diciottesimo titolo NBA ed hanno staccato gli acerrimi rivali dei Los Angeles Lakers, fermi attualmente a quota 17.

Purtroppo, i festeggiamenti di Jayson Tatum e compagni stanno passando in secondo piano tra i media americani a causa di uno scandalo scommesse che ha travolto anche il mondo del basket statunitense. Un ex giocatore è sotto indagine e le conseguenze potrebbero essere piuttosto gravi, non solo per lui. Qualora le accuse fossero confermate, anche la National Basketball Association avrebbe un ritorno di immagine negativo. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

NBA: Porter indagato per scommesse

Jontay Porter, ex giocatore dei Toronto Raptors, è sotto indagine a causa dello scandalo scommesse che ha coinvolto anche l’NBA. Craig Abrams, portavoce della Polizia Provinciale dell’Ontario, in Canada, ha dichiarato ai microfoni di ‘ESPN’ che l’indagine ha messo nel mirino delle presunte irregolarità su alcune scommesse effettuate dal 26 gennaio al 20 marzo di quest’anno. Le scommesse sono state fatte tutte attraverso siti web legali, e ai giocatori professionisti non è ovviamente consentito.

Secondo le forze dell’ordine canadesi, Porter avrebbe scommesso anche sulla sua squadra, i Toronto Raptors, puntando soprattutto sull’under. Le persone coinvolte nelle indagini sono quattro, ma non si conosce l’identità degli altri tre indagati. La polizia canadese sta collaborando da diverse settimane con quella di New York, città dalla quale è partita l’indagine. Sembra che la prima partita coinvolta in questo scandalo sia quella tra i Raptors e i Clippers del 26 gennaio, mentre l’ultima sarebbe la sfida tra i canadesi e i Sacramento Kings, del 20 marzo.

Adam Silver, commissioner dell’NBA, ha sospeso Porter in via cautelativa lo scorso 17 aprile, quando l’indagine è stata resa pubblica. Porter ha giocato tre minuti nel match contro i Kings del 20 marzo, uscendo quasi subito per infortunio. Secondo alcuni bookmakers, in occasione di questa partita sarebbero state piazzate scommesse piuttosto numerose su under, rimbalzi, tiri da tre e assist di Jontay Porter. Una di queste avrebbe portato nelle tasche del vincitore poco più di un milione di dollari. L’avvocato di Porter ha precisato che si tratta di un equivoco e che il suo assistito uscirà pulito da questa vicenda.