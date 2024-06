Sinner non si riesce a trattenere: è più forte di lui

Jannik Sinner non si riesce a trattenere sull’erba di Halle. Il video spopola subito sui social tra like e condivisioni

Parlare di Jannik Sinner è molto facile: basta usare mille aggettivi positivi e il gioco è fatto. Il tennista altoatesino, da poco nuovo numero uno al mondo, rimane lo stesso ragazzo di sempre. Semplice e spontaneo come qualche anno fa quando in pochi lo conoscevano.

Oggi Jannik è diventato un’icona dello sport italiano e internazionale ma non riesce a smettere di essere se stesso, nemmeno di fronte a un valido avversario e in uno momento decisamente complesso come quello vissuto nella semifinale dell’Atp di Halle.

Ha infatti fatto il giro dei social la ‘risata interminabile’ di Jannik prima di servire in un frangente delicatissimo del match contro Zhizhen Zhang, poi vinto in due set. Un gesto apprezzato dal pubblico tedesco che ha applaudito alla spontaneità del tennista azzurro, diventato protagonista anche senza una prodezza.

Sinner non smette di ridere: il video spopola sui social

Oramai ogni gesto, anche spontaneo, di Jannik diventa virale in tutto il mondo, sportivo e non. Ma cosa è successo esattamente. Poco prima di servire, sotto 5-6 nel secondo set, Sinner non ha smesso di ridere per un curioso episodio avvenuto in tribuna. L’azzurro, infatti, aveva sentito uno starnuto da parte di uno spettatore, talmente forte da essere udito anche in un’arena tennistica gremita.

Lo stesso Zhang, suo avversario poi battuto in due set, si è lasciato trascinare dalla risata del classe 2001 che è proseguita fino a quando ha sferrato una battuta che si è concretizzata in un ace sul punto che ha portato il secondo set al tie break.

Insomma, Jannik non smette di essere il solito ragazzo di sempre: spontaneo e divertente ma anche deciso e diretto nel portare avanti il suo obiettivo. Non a caso, nonostante il momento di ilarità, non ha lasciato scampo a Zhang, guadagnandosi la finale poi vinta, oggi, con un doppio tie break contro Hurkacz.

Nel momento più delicato del match… lo starnuto dal pubblico. E #Sinner non si trattiene. Bellissimo. pic.twitter.com/EUnlcUVa6F — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 22, 2024

Con il trionfo ad Halle, Sinner ha vinto il suo quarto titolo stagionale, il primo da numero uno del mondo. Il miglior viatico in vista di Wimbledon dove l’azzurro sarà la prima testa di serie e il favorito d’obbligo per la vittoria finale.