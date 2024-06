Tennis, Sinner trionfa ad Halle: primo titolo da n°1 e su erba

Jannik Sinner non smette di compiere imprese straordinarie. L’ultima l’ha portata a compimento quest’oggi in Germania, all’ATP di Halle, in finale contro l’amico e numero 9 al mondo il polacco Hubert Hurkacz. A Jannik sono serviti due lunghi set vinti al tiebreak 7-6 7-6 il punteggio dei due parziali vinti da Sinner per portarsi a casa il suo primo titolo sull’erba e il primo da numero 1 del ranking ATP. Per il tennista altoatesino si tratta del 14 titolo ATP, il quarto stagionale, nonché il quinto ATP 500 consecutivo.

Con questo titolo, il tennista di San Candido diventa l’ottavo tennista a vincere il primo torneo disputato da numero 1.

Sinner solido al servizio

Contro un tennista solido ed abile come Hubert Hurkacz sulla superficie “verde”, Sinner ha risposto in maniera altrettanto solida. 12 game al servizio concedendo pochissimo all’amico polacco che ha fatto altrettanto solido in battuta. Jannik però ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo su ogni tipo di superficie. Prima il cemento, poi la terra con la prima semifinale al Roland Garros nonostante il problema all’anca. E oggi, in preparazione all’attesissimo torneo di Wimbledon, la vittoria di uno dei principali tornei di preparazione.

Per Sinner il modo migliore di avvicinarsi al terzo Grande Slam stagionale, quello londinese, che lo scorso anno lo ha visto fermarsi in semifinale contro Novak Djokovic.

Sempre più numero 1

L’allievo di Riccardo Piatti così consolida il numero nel ranking ATP. Ora il vantaggio è di 1530 punti su Nole e 1760 su Carlos Alcaraz che, dopo il ko al Queen’s, ha perso la posizione sul serbo. Verso Wimbledon non sono previsti scossoni, infatti Jannik difende più punti dei due rivali. Djokovic lo scorso anno arrivò in finale, mentre Carlitos vinse il torneo.

C’è grande fiducia ora in Jannik e nel suo team in vista dello Slam inglese, come affermato da lui stesso. Ovviamente giocare al meglio dei 5 set è diverso che al meglio dei 3, ma di certo questo trionfo alimenta la crescita per il numero uno del mondo.