Euro2024, Zaccagni salva Spalletti: Italia agli ottavi

Un gol allo scadere di Zaccagni regala all’Italia l’accesso agli ottavi di Euro2024. Eliminate Croazia e Albania. La Spagna passa da prima del girone.

Euro 2024, le formazioni del gruppo B

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Di Marco; Raspadori, Retegui. Ct: Spalletti.

Croazia (4-3-2-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Pasalic; Kramaric. Ct: Dalic.

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laci, Bajrami; Manaj. Ct: Sylvinho.

Spagna (4-2-3-1): Raya; Jesus Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino; Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal; Joselu. Ct: Luis De La Fuente.

Italia-Croazia 1-1

Croazia che parte forte e sfiora il gol subito con Sucic. Il fantasista aggiusta il pallone sul sinistro e conclude forte il numero 25 croato, deve distendersi per deviare in calcio d’angolo il capitano azzurro Donnarumma. Italia che prova a rendersi pericolosa con Pellegrini e Retegui. La migliore occasione è però di Bastoni. Palla morbida servita da Barella per il colpo di testa del centrale interista, grande risposta di Livakovic che si salva in corner. Al 36′ è poi Pellegrini a provarci. Si gira e calcia in porta il numero 10 azzurro, ma lo fa centralmente. Blocca a terra senza difficoltà Livakovic. Prima frazione che termina 0-0. Nella ripresa entra Frattesi ed è lui a causare il rigore per la Croazia. Modric calcia Donnarumma para ma sul proseguo dell’azione e dopo un’altro miracolo di Gigio è ancora il 10 croato a calciare e segnare. L’Italia cambia passa a 4 dietro e inserisce Chiesa e Zaccagni sugli esterni. Nel finale è proprio Zaccagni a pareggiare la gara. Calafiori avanza palla al piede e allarga sull’attaccante della Lazio che apre il destro a giro e la mette sotto l’incrocio dei pali. Niente da fare per Livakovic.

Albania-Spagna 0-1

L’altro match del girone vede la Spagna battere 1-0 l’Albania. Decide la gara un gol nel primo tempo di Ferran Torres. Ferran Torres rompe l’equilibrio! Dani Olmo inventa una giocata brillante, servendo perfettamente l’inserimento di Ferran Torres. Quest’ultimo, con un preciso sinistro, fa carambolare il pallone sul palo prima che si insacchi: 1-0! Spagna che chiude il girone a 9 punti con l’Albania ultima a 1 eliminata.