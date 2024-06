Sinner non si trattiene, da non credere: è successo in campo

Spunta un episodio incredibile che ha visto, come assoluto protagonista, Jannik Sinner: il tutto si è verificato in campo

Fari puntati sul numero uno del ranking ATP. Il tutto è accaduto nel corso della semifinale ad Halle che lo ha visto impegnato contro il cinese Zhang Zhizhen. Una gara impegnativa quella del nostro Jannik Sinner che, però, è riuscito ad archiviare nel migliore dei modi approdando alla finale. Per lui si è trattato della prima volta, da numero uno al mondo, sull’erba. In due soli set si è sbarazzato del suo avversario e staccato il pass per la finale dove ha affrontato il polacco Hubert Hurkacz.

Nel corso del penultimo atto, però, si è verificato un episodio a dir poco insolito che ha divertito tutti. In particolar modo proprio il classe 2001 che non è riuscito a trattenersi dal ridere. Cosa è successo? Durante l’incontro il nostro Sinner si è dovuto “preoccupare” del rumore proveniente dal pubblico sugli spalti. Il tutto è avvenuto durante il suo turno di servizio. Il 23enne si era posizionato sulla linea di fondo campo quando, ad un certo punto, ha sentito uno starnuto fortissimo.

Troppo evidente per non passare inosservato. Tanto è vero che ha dovuto interrompere la sua giocata. La sua reazione? Una fragorosa risata a più non posso. Altro che infastidirsi e protestare contro il giudice di linea, Sinner ha saputo contagiare il resto del pubblico con il suo modo di fare.

Starnuto dal pubblico, Sinner non riesce a trattenersi dal ridere [VIDEO]

Un gesto che, ovviamente, con il trascorrere dei minuti ha fatto immediatamente il giro della rete. Una mossa spontanea che ha spiazzato e divertito tutti. Insomma, oltre a dimostrare di essere un grande campione, ha voluto mostrare tutto il suo lato umano: Sinner è così, sia dentro che fuori dal campo.

Una vera e propria crisi di riso che non è riuscito affatto a fermare. Subito dopo ha effettuato un ace che ha lasciato di sasso il suo avversario. L’accaduto si è verificato durante un momento molto delicato dell’incontro. Sinner, infatti, serviva nel secondo set sul 6-5 per l’avversario. Il nativo di San Candido aveva annullato una palla break che era anche un set point ed è andato alla battuta a destra sul 40 pari.

Nel momento più delicato del match… lo starnuto dal pubblico. E #Sinner non si trattiene. Bellissimo. pic.twitter.com/EUnlcUVa6F — Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 22, 2024

Nel momento in cui stava lanciando in aria la pallina il “rumore” dello starnuto da parte di uno spettatore. Altro che “furia” o “proteste”, Sinner si è lasciato andare in una risata distensiva che ha contagiato tutti.