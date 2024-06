Tennis, non ci sarà alle Olimpiadi: annuncio da brividi

La scelta a sorpresa che lascia tutti di stucco. Un’atleta di spessore ha detto no alla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Ormai il countdown è cominciato. Manca sempre meno all’avvio delle tante attese Olimpiadi di Parigi 2024, i giochi sportivi che vedranno partecipare i migliori atleti del mondo nelle varie discipline. Saranno due settimane di grandi competizioni e di sfide imperdibili sotto la Torre Eiffel.

Tra gli sport più attesi ai prossimi Giochi Olimpici c’è senza dubbio il tennis che si articolerà in cinque tornei diversi: i singolari maschili e femminili, i doppi maschili e femminili ed il doppio misto. I migliori tennisti al mondo prenderanno parte a questa competizione che non assegna punti per il ranking Atp.

Le convocazioni sono già state rese note ma c’è chi ha preferito fare un passo indietro e non partecipare ai Giochi Olimpici. Ci riferiamo a una delle tennisti più interessanti del circuito ATP che ha appena ufficializzato la sua rinuncia alle Olimpiadi di Parigi. Parliamo di Emma Raducanu, oramai ex grande promessa del tennis britannico.

Emma Raducanu, no a Parigi 2024: “Non posso stressare il mio corpo”

La giovane di origini cinesi e rumene aveva stupito tutti con la vittoria degli US Open nel 2021, facendo presagire un futuro roseo e ricco di trionfi. Invece la talentuosa Emma ha iniziato a giocare con troppa discontinuità, subendo anche diversi infortuni che ne hanno frenato l’esplosione definitiva. Pian piano si sta rimettendo in carreggiata, ma siamo ancora lontani dai livelli di 3 anni fa.

La Raducanu avrebbe potuto partecipare a Parigi 2024, rappresentando la Gran Bretagna tramite una wildcard. E’ stata la stessa tennista a spiegare i motivi della sua rinuncia: “Se sono in forma al 100 % ho la consapevolezza che possono arrivare grandi cose, ma al momento sento che non posso permettermi di stressare ulteriormente il mio corpo e correre ulteriori rischi, specialmente visto la mia recente storia con gli infortuni”.

Emma Raducanu viene da un ottimo torneo al WTA 250 a Nottingham dove è stata sconfitta in finale da Katie Boulter, proprio colei che capitanerà la squadra britannica femminile di tennis alle Olimpiadi. Oltre a quella della Raducanu, recentemente, è stata annunciata un’altra defezione importante nel torneo femminile, quella della numero due del mondo Aryna Sabalenka che ha preferito rinunciare per preparare al meglio gli impegni estivi sul cemento americano.