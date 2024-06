Bufera Verstappen, la vittoria non basta: è ancora caos totale

Max Verstappen al centro di un botta e risposta che potrebbe avere del clamoroso, ecco cosa hanno detto

La Formula 1 archivia anche i decimo Gran Premio della stagione. In Spagna ha trionfato Max Verstappen che ha portato a casa la settima vittoria dell’annata davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Una gara entusiasmante con tanti sorpassi, colpi di scena e la strategia che ormai è marchio di fabbrica della Formula 1. Spettacolare il duello tra Lando Norris e George Russell, che chiuderà al quarto posto.

E le Ferrari? Charles Leclerc e Carlos Sainz terminano al quinto e al sesto posto una gara ben distante da quello che le due rosse ci avevano fatto vedere nell’ultimo periodo, ma quantomeno in risalita rispetto allo scorso weekend, in Canada, dove sia Leclerc che Sainz si erano ritirati prima della fine. Grande crescita, ancora, per le McLaren specialmente con Lando Norris che paga la superiorità, soprattutto nella strategia, della Red Bull, ma si conferma ancora una volta l’unico che può provare a battere Verstappen. Ottimo risultato per Hamilton che torna sul podio dopo 12 Gran Premi.

Si tornerà in pista già il prossimo weekend e, nell’attesa, si continua a parlare di mercato e di futuro, con un paio di frecciatine tra Red Bull e Mercedes.

Formula 1: il futuro di Verstappen è incerto, o quasi

In attesa del Gran Premio di Austria, nel circuito casalingo della Red Bull, si torna a parlare di mercato e di futuro. Al centro del discorso questa volta, è Max Verstappen.

Nel box Mercedes, proprio accanto a Toto Wolff, ha assistito al GP di Spagna Ola Kallenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes Benz AMG Group. Proprio Kallenius ha parlato ai microfoni di ‘Sky Deutschland’, dove ha commentato anche i futuro di Verstappen. “I piloti migliori vogliono stare nelle auto migliori. Noi dobbiamo creare il pacchetto migliore. Nel 2026 si rimescolerà tutto, e Max starebbe molto bene in argento” ha detto il presidente.

“Max è felice in Red Bull, ha vinto il 70% delle gare quest’anno ed è il leader. A volte la gente vuole solo destabilizzare il team con certe affermazioni”, ha commentato subito Christian Horner. Non sono mancate anche le dichiarazioni di Toto Wolff, questa volta a Sky Italia, che ha ribadito la possibilità do vedere Verstappen in Mercedes evidenziando come “vedremo cosa succederà. Io penso che queste prestazioni possano convincerlo”. Per il momento la priorità è finire la stagione nel caso poi la macchina sarà competitiva per vincere un mondiale “Max ci penserà“, ha commentato il team principal Mercedes.