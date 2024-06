Lutto terribile: commozione anche per Alex Zanardi

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport, una perdita che ha toccato anche un campione come Alex Zanardi

Il mondo dello sport piange la scomparsa di uno sportivo ma, soprattutto, di un grande uomo. Una persona che anche un campione come Alex Zanardi ha avuto il piacere e l’onore di conoscere. La notizia che è arrivata nei giorni scorsi ha quindi sconvolto la regione dell’Emilia Romagna, ed in particolar modo la città di Parma, che perde un suo cittadino di spicco.

Nei giorni scorsi, infatti, è venuto a mancare Francesco Canali. Quest’ultimo, oltre ad essere stato un podista e cestista, è stato anche un apprezzato giornalista. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 56 anni dopo che, per moltissimo tempo, ha combattuto contro una grave malattia come la Sla.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che le sue condizioni, nell’ultimo periodo, siano andate a peggiorare sempre di più. In questi anni, però, Canali è stato al centro di tantissime imprese sportive con un unico obiettivo: quello di andare a sensibilizzare la sua patologia.

Lutto nello sport, addio a Francesco Canali: aveva sfidato Zanardi

Indimenticabile la sua esperienza che si verificò il 5 dicembre del 2010. Cosa successe? In quella occasione riuscì a tagliare il traguardo della maratona di Palm Beach sulla carrozzina spinta da ben quattro amici. Mentre nel 2011, invece, riuscì a concludere la maratona di Venezia dove era stato trainato, appunto, da uno sportivo doc come Alex Zanardi.

Da più di dieci anni, appunto, era affatto da Sla. Non è mai stato lasciato solo ma sempre sostenuto dalla sua famiglia, parenti ed amici che hanno portato avanti la sua grande passione per lo sport. Tanto è vero che si era fatto apprezzare e, soprattutto, conoscere come il “maratoneta in carrozzina“. Un vero e proprio esempio di coraggio ed amore per la vita.

Anche il primo cittadino parmigiano Michele Guerra, con un post pubblicato sui social network, lo ha voluto ricordare nel migliore dei modi: “Francesco è stato un esempio di coraggio, forza e gioia verso la vita. La nostra città lo porterà a lungo dentro di sé. Una notizia che ci ha reso tutti più tristi, soprattutto per chi ha avuto l’onore di conoscerlo“.

In questi giorni di lutto è quindi tornato in auge anche il rapporto con Zanardi, che non passò inosservato. Maratona di Venezia 2011, il bolognese sulla sua handbike trainò l’amico Canali per tutto il percorso della “Venice Marathon”. Ad un metro dal traguardo scende e lo spinge per farlo vincere. Il resto è storia. I funerali si sono svolti nella giornata di lunedì 24 giugno, alle ore 11, presso la chiesa della Trasfigurazione. In molti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Canali che, per tanti, è stato un vero e proprio simbolo della città e dello sport in generale.