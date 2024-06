La Ferrari cade a pezzi, offerta accettata: addio alla rossa

Clamoroso colpo di scena in casa Ferrari, accetta l’offerta incredibile e lascia la ‘Rossa’: gli ultimi aggiornamenti

Il mondo della Formula 1 ha subito un altro scossone dopo ultimi aggiornamenti che vedono come assoluta protagonista la Ferrari. Uno di quegli addii che, quasi sicuramente, è destinato a fare molto rumore e che non poteva affatto passare inosservato. Stiamo parlando del direttore tecnico, Enrico Cardile, che avrebbe deciso di accettare l’offerta presentata da parte dell’Aston Martin.

Una notizia che, nelle ultime settimane, stava iniziando a diffondersi sempre di più anche se di ufficialità in merito non ce ne erano ancora. Poi la clamorosa conferma: Cardile, dopo un corteggiamento insistente da parte di Lawrence Stroll, ha deciso di accettare la proposta e di iniziare un nuovo ed entusiasmante progetto come evidenziato da ‘F1-news.eu’.

Un duro colpo, senza dubbio, per la Ferrari che dovrà fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento nel reparto tecnico. La figura di Cardile, infatti, è stata importante nel team di Maranello, soprattutto per lo sviluppo delle monoposto in questi ultimi anni. La notizia del suo addio è stata un duro colpo per gli amanti della ‘Rossa’.

Ferrari, Cardile abbandona la nave: ha firmato con l’Aston Martin

Nel frattempo, però, spuntano anche le prime clamorose indiscrezioni su chi prenderà il suo posto come nuovo direttore tecnico. A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto pare che sarà proprio Loic Serra a prendere il posto di Enrico Cardile. Un ruolo che dovrebbe ricoprire a partire dal prossimo 1° ottobre. A lui, infatti, il duro compito di portare la Ferrari ai vertici come in passato e di dare del filo da torcere alle altre squadre considerate favorite (in primis la Red Bull).

Sicuramente un importantissimo colpo per il team britannico che sta investendo nel proprio reparto tecnico. L’arrivo di Cardile, infatti, non è altro che un passo importante nella loro crescita dal punto di vista dirigenziale. Lo dimostra chiaramente la visita, di pochi giorni fa, da parte di Adrian Newey (fino a poche settimane fa considerato vicino alla Ferrari) in fabbrica in quel di Silverstone.

Allo stesso tempo, però, l’arrivo di Cardile potrebbe seriamente avere delle ripercussioni importanti anche sul mercato dei piloti e nel mondo della Formula 1. ╚ fin troppo chiaro che la Aston Martin abbia un progetto importante e ambizioso per il futuro. La Ferrari, intanto, non vuole farsi trovare impreparata e studia ogni minimo dettaglio per cercare di non restare indietro.