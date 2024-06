Copa America, stasera Panama-USA e Uruguay-Bolivia: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo il 3-1 dell’Ecuador ai danni della Giamaica e l’1-0 del Venezuela sul Messico, questa sera al via anche la seconda giornata del Gruppo C della Copa America 2024, live su Sportitalia dalle 23.30 con Panama-USA, con fischio d’inizio fissato per le ore 24 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Lo spettacolo proseguirà anche nella notte, con lo studio delle ore 02.00 che accompagnerà alla seconda sfida del raggruppamento, Uruguay-Bolivia, in programma alle ore 03.00, con la Celeste che partirà con i favori del pronostico al Meadowlands Stadium di East Rutherford. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Panama-USA

I precedenti sorridono a Pulisic e compagni che hanno vinto in 24 occasioni su 26 giocate contro Panama con Los Canaleros che hanno superato gli Americani in un recente confronto di Gold Cup dopo i calci di rigore.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Miller, Davis; Rodriguez, Welch, Carrasquilla, Barcenas; Fajardo. CT: Thomas Christiansen.

USA (4-3-3): Turner; Scally, Ream, Richards, A. Robinson; Reyna, Musah, McKennie; Weah, Balogun, Pulisic. CT: Gregg Berhalter.

Uruguay-Bolivia

Sono 10 i precedenti tra la Celeste e la Verde, con il bilancio nettamente a favore della formazione uruguaiana: 7 vittorie contro le 2 della Bolivia e un pareggio nel 2008. Un solo precedente in Copa America, con la vittoria dell’Uruguay per 0-2 nel 2007.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Vina, Olivera, R.Araujo, Nandez; Ugarte, Valverde; de Arrascaeta, Pellistri, Araujo; Nunez. CT: Marcelo Bielsa

BOLIVIA (3-1-4-2): Viscarra; Sagredo, Hquin, Sagredo; Justiniano; Medina Roman, Saucedo, Tome, Fernandez; Menacho, Bruno Miranda. All. Zago