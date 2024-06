ESCLUSIVA SI Georgia, Khvedeliani (Loc. Tbilisi): “Scritta la storia. Kvara 100 milioni? Oggi li vale”

Un’impresa incredibile, clamorosa. E non si sta parlando più della già incredibile impresa di partecipare a questo Europeo, ma siamo andati oltre: la Georgia, battendo per 2 a 0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao, si è qualificato per gli ottavi di finale alla sua prima partecipazione assoluta a questo torneo.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto il direttore sportivo della locale squadra della Locomotive Tbilisi, Irakli Khvedeliani, per parlarci di questa incredibile impresa: “Siamo molto orgogliosi della nostra Nazionale. Dopo la prima partita persa, la squadra non ha smesso di lottare arrivando a questa impresa”.

In Georgia ora, è festa grande: “Per noi è una grande festa, tutta la Georgia festeggia la storica vittoria e la promozione dal girone agli ottavi. In tutte le città la gente è nelle strade e festeggia in questo momento. Sconosciuti e amici di amici si abbracciano e fanno festa per questo successo”.

Khvicha Kvaratskhelia ora è un eroe nazionale e per lui si parla di un valore di mercato a 3 cifre: “Per la nazionale georgiana, Kvaratskhelia è un giocatore di primo piano. Nel calcio moderno dimostra di essere un grande giocatore, come altri calciatori georgiani. In termini di valore di mercato, oggi ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di grande valore. i numeri sono difficili da dire, per me ogni georgiano ha un valore inestimabile (ride, n.d.r.). 100 milioni? Se guardiamo il mercato del calcio e lo confrontiamo con altri trasferimenti beh sì, probabilmente vale 100 milioni…”.

Ora, sotto con la Spagna: “Abbiamo un bilancio pessimo contro la Spagna: 7 partite, 1 vittoria (in amichevole) e 6 sconfitte. Ma questo è tutto passato e statistiche. La nostra squadra ha dimostrato che da noi ci si possono aspettare sorprese e io sono molto positivo, vedremo. Bisogna tenere presente una cosa: a questo Europeo la Spagna è la principale favorita del torneo insieme alla Germania”.