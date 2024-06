Inghilterra, Bellingham: “Abbiamo dei tifosi fantastici”

La stella dell’Inghilterra, Jude Bellingham, ha parlato a Lions De, sulla Nazionale dei Tre Leoni e sugli ottavi di finale. La formazione di Southgate non ha convinto nella fase a gironi ma ha comunque centrato il primo posto.

Inghilterra, le parole di Bellingham

Queste le sue parole: “I nostri tifosi sono fantastici. Si attinge a loro per l’energia, soprattutto verso la fine della partita e si sentono i loro canti e le loro grida. Puoi giocare a un livello che non è il tuo normale o non è il tuo migliore, ma la cosa importante quando indossi questo emblema e questa maglia è che li rappresenti e che non ti arrenda”. Mentre a proposito della brutta aria che tira verso la Nazionale, Bellingham ha risposto: “So che c’è molta negatività fuori dal campo e dagli stadi, ma sento sempre che quando entriamo allo stadio è tutto diverso. Quello che posso dire è che è presto per fare analisi e per emanare sentenze. C’è un ottavo da giocare”.