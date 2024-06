Inter, fatta per Martinez. E adesso…

Un investimento calcolato e programmato, che consente all’Inter di inaugurare la sua sessione di mercato anche dal punto di vista economico dopo i colpi già messi a segno a costo zero. Un corteggiamento che parte da lontano, quello dei nerazzurri nei confronti di Martinez, e che regalerà a Simone Inzaghi un altro portiere al posto di Audero e che abbia la prospettiva di diventare il titolare tra i pali dei Campioni d’Italia una volta che si sarà chiusa l’era Sommer.

L’Inter si appresta a pagare al Genoa 13 milioni più bonus per un estremo difensore moderno, che rispecchia tutte le caratteristiche necessarie per entrare a far parte del modello di gioco proposto dai milanesi ed inaugurato fin dai tempi di Onana.

Un prezzo abbordabile, come ammesso dal CEO genoano Blazquez e che rispecchia a pieno titolo la tipologia di investimento a rendere che la nuova proprietà di Oaktree vuole contraddistingua il futuro nerazzurro.

Con il Grifone restano vivi i contatti anche riguardo Gudmundsson, che però potrà essere trattato in maniera concreta solo dopo che vi sarà stata qualche operazione in uscita in grado di contribuire al finanziamento dell’operazione. L’islandese ha scelto: il prossimo passo spetta all’Inter.