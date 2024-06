Juve, tempo di visite. Una cessione e poi si compra di nuovo!

Dopo Iling e Barrenechea toccherà a Douglas Luiz sottoporsi alle visite mediche per portare a termine l’operazione di scambio tra Juve e Aston Villa. Fatto il primo colpo per Thiago Motta, Giuntoli imposta la seconda via per portare in bianconero Thuram, avendo già il gradimento del calciatore. Prima di affondare la Juve ha però necessità di portare a termine una cessione: ed è il motivo per cui si potrebbero velocizzare i tempi per il trasferimento di Kean alla Fiorentina. L’attaccante è il prescelto di’ Palladino, che lo riteneva ideale per il suo gioco già lo scorso al Monza. Ora il classe di scuola Juve intende raggiungerlo in viola: una bozza d’intesa sull’ingaggio c’è già, ora bisogna solo definire l’accordo tra i club. La Juve dovrebbe incassare attorno a 12 milioni: una somma che, insieme ai circa 6 milioni di costo azienda risparmiati dall’ultimo di contratto di Kean, dovrebbero dare la spinta definitiva all’assalto a Thuram.