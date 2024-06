Leclerc ha svelato tutto: deciso il compagno di squadra

Charles Leclerc non ha dubbi, ecco il team dei suoi sogni. Il pilota della Ferrari ha un desiderio da esaudire

Il team Ferrari AF Corse ha vinto per il secondo anno consecutivo la 24Ore di Le Mans. Un risultato clamoroso per il team di Maranello che è tornato a prender parte a questa storica gara dopo un’assenza che durava dal 1965. La vittoria al debutto, con il team composto da Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi, è stata bissata quest’anno con la squadra di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Un’impresa che ha ispirato anche i piloti di Formula 1.

Non è un segreto che molti dei protagonisti della F1 sognano di partecipare alle 24Ore di Le Mans, uno di quei traguardi da raggiungere in una carriera che, senza quella gara, non può considerarsi completa. Non a caso a margine dell’edizione che si è appena svolta, diversi piloti hanno espresso il desiderio di partecipare alla gara francese.

Tra tutti spiccano i commenti di Max Verstappen e George Russell ma anche quelli di Fernando Alonso e Nico Hulkenberg che, rispettivamente nel 2018 e nel 2015, hanno partecipato e anche vinto la 24Ore di Le Mans. È emerso anche un commento da parte di Leclerc che, in più occasioni, ha svelato il suo sogno.

Leclerc, la 24Ore di Le Mans è un obiettivo: ecco con chi

Il monegasco, subito dopo il GP del Canada, si era espresso sulla possibilità di partecipare ala gara endurance più famosa del mondo. “Prima o poi lo farà e lo farà per vincere. Ma la Formula 1 non dà tregua. Il calendario di F1 non permette di preparare bene una gara come Le Mans“, aveva commentato Leclerc. Un desiderio subito tarpato da John Elkann che ha subito precisato. “Charles ha già molto da fare in Formula 1 e non dobbiamo distrarlo“, aveva dichiarato.

Charles Leclerc è poi tornato sull’argomento a margine del Gran Premio di Formula 1 in Spagna dove questa vota ha anche analizzato con chi vorrebbe partecipare alla 24Ore di Le Mans.

“Io e Antonio Fuoco siamo cresciuti insieme, siamo molto uniti perchè abbiamo una storia molto simile. Ho seguito la bara e Antonio mi ha fatto commuovere. Non so quando avrò modo, ma la squadra dei miei sogno sarebbe con io fratello Arthur e Antonio“, ha commentato Leclerc. Riuscirà Charles ad esaudire il suo sogno? Al momento, sembra davvero difficile.