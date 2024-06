Esplode la bomba Verstappen: interviene il presidente

Esplode la bomba che vede protagonista il pilota Red Bull, Max Verstappen: interviene addirittura il numero uno

Max Verstappen viaggia sempre più spedito verso la conquista di un nuovo titolo Mondiale. Per il belga-olandese si tratterebbe del quarto successo della sua straordinaria e giovane carriera. Anche se la stagione è ancora molto lunga ed i rivali non hanno alcuna intenzione di mollare. Allo stesso tempo, però, si continua a parlare di lui soprattutto per quanto riguarda il suo futuro.

Un futuro che, per alcuni, potrebbe essere addirittura lontano dalla Red Bull. I team interessati di certo non mancano. A costo anche di accontentare tutte le sue richieste (in primis quelle economiche). Tra questi spicca la Mercedes che ci sta provando da tempo e che vive l’era del post Hamilton. Un sogno che potrebbe diventare realtà. Almeno questo è quello che si augura l’amministratore delegato di Mercedes-Benz, Ola Kallenius.

Prima era stata la volta di George Russell, poi è stato il turno di Toto Wolff. Entrambi, infatti, hanno dichiarato di voler vedere in “argento” il classe ’97. Stesso discorso, appunto, vale per Kallenius che ha fatto chiaramente sapere di volerlo ingaggiare. A tutti i costi.

Mercedes-Verstappen, Kallenius non molla: “Ci proverò”

La Mercedes, infatti, non ha ancora trovato un sostituto per la prossima stagione dopo l’addio di Lewis Hamilton che si è accordato con la Ferrari. Il nome che piace ai vertici alti è proprio quello di Max Verstappen. Anche se, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, la scelta cadrà sull’italiano Andrea Kimi Antonelli. Non c’è fretta, però, come ha spiegato Wolff visto che vuole attendere ancora qualche altro mese (fino a novembre) per cercare di convincere il campione del mondo ad accettare l’offerta.

Il trasferimento, però, potrebbe risultare più complicato del previsto per tantissimi fattori. Nel corso di una intervista rilasciata a ‘Sky Sports‘ Kallenius ha voluto fare il punto della situazione ed ha fatto chiaramente capire di volerci provare, fino alla fine, per portare Verstappen alla Mercedes. Se nel 2025 sembra una operazione “infattibile” non è da escludere che il trasferimento possa avvenire anche nel 2026: “I migliori piloti vogliono guidare le migliori auto. Il nostro compito è creare il miglior pacchetto. Nel 2026 è un nuovo inizio, nuova fortuna e nuove regole. Questo significa anche un’opportunità per tutti. Chissà cosa succederà? Ma starebbe bene vestito d’argento, no?”.

Ovviamente il tutto dipenderà da quali sono gli obiettivi della Red Bull: i vertici alti della scuderia austriaca proveranno, in tutti i modi, ad accontentare le richieste del pilota migliore al mondo. Non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto per come migliorare (ancora di più) la vettura. Altrimenti la Mercedes resta in agguato.