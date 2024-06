Juve, l’affare è fatto: la prossima mossa è già scritta

Affare fatto: Kean va alla Fiorentina per 13 milioni più 3 di bonus. L’operazione consente alla Juve di cedere un esubero e recuperare la somma necessaria per andare a chiudere Thuram. I bianconeri intendono definire l’operazione per una ventina di milioni, la distanza tra i club è piuttosto ridotta e il trasferimento si potrebbe concretizzare anche nel giro di qualche giorno. Intanto per Douglas Luiz si attende solo l’ufficialità: il brasiliano ha svolto le visite mediche a Las Vegas e ora ci sono davvero tutte le condizioni per giungere alla fumata bianca per l’arrivo del giocatore alla Juve e il trasferimento di Iling e Barrenechea all’Aston Villa. Giuntoli intanto prosegue la marcia sul mercato senza sosta: il prossimo obiettivo sarà Koopmeiners, nella speranza che l’Atalanta possa abbassare le pretese per il calciatore. Mentre per Di Gregorio dal Monza manca solo l’ufficialità: l’estremo difensore farà reparto con Perin, pronto a sua volta al rinnovo del contratto; mentre Szczesny è ormai prossimo al trasferimento in Arabia Saudita.





Giovanni Albanese