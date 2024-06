Mazzata per Djokovic: è tremendo

Importante aggiornamento su Novak Djokovic. Un annuncio che fa davvero riflettere a pochi giorni da Wimbledon

Novak Djokovic non se la passa granché bene in questo periodo. Il tennista serbo, infatti, è stato costretto ad abdicare in vetta alla classifica ATP in favore di Sinner. La causa è anche un brutto infortunio che l’ha costretto a ritirarsi dal Roland Garros. Nole non vuole comunque saperne di essere al canto del cigno, il forte desiderio è di sentirsi ancora protagonista a lungo, dimostrando di essere lui l’uomo da battere.

Si sta preparando per Wimbledon e, dopo un allenamento congiunto con Sinner, ha ufficializzato la sua partecipazione, a coronamento di un recupero più veloce del previsto dopo l’operazione al ginocchio di tre settimane fa.

Al di là di come andranno le cose nel presente, sicuramente ci troviamo di fronte ad uno dei grandissimi di sempre del Tennis, capace di segnare un’era insieme a Federer e Nadal. In questi giorni l’abbiamo visto anche sugli spalti di Euro 2024, in Germania, per supportare la sua Serbia. Una presenza che non ha portato bene ai suoi, vista l’eliminazione con la Danimarca nella fase a gironi.

Djokovic, l’incredibile annuncio sul tennista serbo

Di Djokovic ha recentemente parlato John McEnroe, in un’intervista rilasciata al sito britannico iNews. L’attuale commentatore di BBC e Eurosport si è lasciato andare a diverse considerazioni sul campione serbo.

Non sono mancate parole di elogio alla sua straordinaria carriera con una sorta di “difesa” nei confronti di Nole. “Mi dispiace che tra Federer, Nadal e Djokovic sia stato quest’ultimo a vestire per anni i panni del cattivo e dell’antagonista per eccellenza“, è l’incipit del discorso della leggenda statunitense.

McEnroe continua la sua analisi: “Rafa e Roger hanno una reputazione straordinaria, sono amati ovunque, ma è giusto che anche Novak lo sia”. Poi l’ex numero uno del mondo, spiega in cosa Nole è “differente”: “I due hanno avuto una carriera straordinaria, ma Djokovic non solo li ha eguagliati ma addirittura superati. Loro sono amati e rispettati, Djokovic è invece trattato ingiustamente, è il cattivo.

Poi la conclusione con un ulteriore elogio che va al di là dei meriti sportivi: “Certo avere rivalità di questo tipo è alla base nel mondo dello sport ma bisogna anche dare i giusti meriti al serbo che è riuscito a fare cose che anche io non sono riuscito a fare in maniera così brillante. Djokovic si è dimostrato un grande non solo come sportivo ma anche come uomo”.