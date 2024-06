Sinner vincitore a Wimbledon: ormai non ci sono dubbi

Jannik Sinner vincitore del torneo di Wimbledon? Probabile, più che possibile: ecco cosa dicono gli esperti

Ci siamo, ormai è quasi giunto l’atteso momento della 137esima edizione del torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale in scena – come di consueto – sull’erba del prestigioso all’England Tennis Club di Londra. I giocatori sono tutti arrivati nella capitale inglese, il sorteggio dei tabelloni è stato effettuato e mancano poche ore a lunedì 1 luglio, giornata inaugurale dei Championship.

Ovviamente, l’attenzione degli appassionati italiani è in gran parte concentrata su Jannik Sinner, ormai diventato un vero e proprio simbolo dello sport italiano a suon di successi e riconoscimenti.

L’azzurro si è presentato in Inghilterra reduce dal trionfo all’Atp 500 di Halle, nonché da numero uno al mondo e da prima testa di serie del torneo: non vuole fermarsi e farà di tutto per dare seguito al suo straordinario ruolino di marcia con quattro tornei vinti in questa annata.

Wimbledon, Sinner avanti ad Alcaraz e Djokovic: le quote dei favoriti al titolo

A giusta ragione, Sinner è ritenuto da appassionati e addetti ai lavori uno dei tennisti più accreditati alla vittoria del titolo assieme a Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che ha deciso di partecipare dopo il recupero lampo dall’operazione al ginocchio.

Stando alle quote dei bookmakers, le possibilità di vittoria di Sinner sono superiori rispetto a quelle di Alcaraz, campione uscente a Wimbledon, e di Djokovic. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile, oggi è realtà: abbiamo un tennista italiano favorito a Wimbledon. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le più importanti agenzie di scommesse danno la vittoria di Sinner a Wimbledon a quota 2.75. Una quota che, seppur leggermente, è più bassa di quella di Alcaraz, dato intorno a 3. Djokovic, invece, è offerto a quota 5 circa, complice l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box per tre settimane minacciandone la sua partecipazione alla kermesse britannica.

Se Jannik riuscirà a rispettare le attese della vigilia soltanto il tempo – anzi, il campo – può dirlo. Intanto, continuando a scorrere la lista di favoriti, giù dal podio troviamo Alexander Zverev ed Hubert Hurkacz a 16, seguiti da Daniil Medvedev a 25. Per quel che riguarda le altre punte di diamante del tennis italiano, segnaliamo un interessante Matteo Berrettini dato a quota 33 ed un Musetti che si attesta intorno a quota 100.

Sinner esordirà contro il tedesco Hanfmann. L’azzurro è stato sorteggiato dalla parte di Alcaraz, potenziale avversario in semifinale come avvenuto, recentemente, al Roland Garros.