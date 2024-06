Italia, Spalletti: “Dovremo essere simili a quelli del 2006. Out Dimarco, Bastoni da valutare”

Prima della consueta conferenza stampa, Luciano Spalletti, CT dell’Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “L’emozione è tanta, se poi fai il viaggio vicino a Buffon che racconta storie bellissime… Le abbiamo assorbite. Dovremo essere simili a quelli del 2006. RIl gol di Zaccagni è arrivato perché fino all’ultimo secondo siamo stati dentro la partita, con ordine e sacrificio. Bastoni è da valutare bene, ha fatto l’allenamento e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile, non ci sarà. Difesa a quattro? Giochermo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro. Fagioli giocherà? E’ un discorso facile da fare. Se hai giovani che spingono serve creare lo spazio che meritano. Con la sua naturalezza è adattissimo al suo ruolo. Svizzera? Hanno un blocco squadra molto unito. È difficile trovarli lunghi tra i reparti, valutano sempre che topo di palla stiamo gestendo. Sicuramente possiamo andargli dietro la linea. Hanno anche aggressioni veloci: se non sei pronto diventa difficile ragionare. I nostri primi minuti dei secondi tempi non mi sono piaciuti, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Serve l’equilibrio del secondo tempo contro la Croazia”.