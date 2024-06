Svolta Ducati: Marc Marquez è già in bilico, ha firmato

Continuano i grandi movimenti di mercato in casa Ducati: dopo l’arrivo di Aldeguer, ecco un nuovo nome per il futuro

Il clamoroso connubio Marc Marquez-Ducati (arrivato dopo un lunghissimo conciliabolo che ha coinvolto tutti i dirigenti della casa di Borgo Panigale) ha creato un terremoto senza precedenti nel mercato piloti della MotoGP.

Anticipato dalla firma di Jorge Martìn – l’altro candidato forte a guidare la moto ufficiale nel Team Factory – con Aprilia, il matrimonio tra il Cabroncito di Cervera e la casa emiliana ha scatenato un effetto domino solo parzialmente pronosticabile. Non si contano quasi più, guardando al 2025, i cambi di scuderia all’interno della classe regina.

Detto del passaggio del 26enne madrileno, leader provvisorio del mondiale, alla casa di Noale, si registra l’arrivo di Marco Bezzecchi, proveniente dal Team Mooney VR46 Racing, come suo compagno di squadra. Contestualmente, il Team Red Bull KTM Tech 3 ha ingaggiato niente di meno che Maverick Viñales ed Enea Bastianini – quest’ultimo in uscita dalla Ducati ufficiale – come nuovi centauri per il prossimo anno.

E ancora, ecco un’altra mossa di Ducati, che ha promosso in MotoGP il nuovo enfant prodige del motociclismo spagnolo: parliamo di Fermìn Aldeguer, che è in ballo tra il posto lasciato vacante da Marc Marquez nel Team Gresini e quello liberato in Pramac dallo stesso Martìn. Ma le sorprese, o se preferite le new entries, non sono certo finite qui.

Ducati pesca in Superbike: nuovo rivale per Marquez

Come riferito da una sempre attenta stampa spagnola, già inebriata all’idea di nuovi titoli mondiali che il 31enne di Cervera potrebbe mettere in bacheca grazie alla Desmosedici GP25 di ultima evoluzione, Ducati non si è limitata a creare un super team in Factory con Pecco Bagnaia e con lo stesso Marquez.

Il già citato addio di Bezzecchi al team di Valentino ha di fatto aperto le porte del box del ‘Dottore’ al possibile arrivo di Toprak Razgatlioglu, il fenomeno della Superbike. Già campione del mondo di categoria nel 2021 il turco classe ’96 può vantare ben 46 vittorie nel corso di una carriera davvero brillante.

Nonostante sia legato a BMW da uno stringente contratto avente scadenza 2026, Razgatlioglu ha voglia di una nuova avventura. E guarda caso Domenicali e Dall’Igna gli avrebbero già trovato la moto giusta.

“Kenan – l’agente del pilota turco, ndr – sta parlando con tre marchi distinti. Nelle stagioni precedenti avevo ricevuto offerte dalla MotoGP, ma non era una cosa così seria. Adesso mi vogliono diverse squadre“, ha dichiarato recentemente ai microfoni di ‘Motorsport.com’ il centauro della Superbike. Insomma, un nuovo contendente si affaccia sulla scena: Marquez è avvisato.