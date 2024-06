Terribile infortunio, addio alle Olimpiadi: Italia sotto choc

Olimpiadi, il forfait inaspettato ha scatenato la delusione dei tifosi azzurri: non ci sarà, è tutta colpa di un brutto infortunio

Tre anni fa era stata una delle protagoniste indiscusse di Tokyo 2020, tanto è vero che, al momento d’imbarcarsi sul volo che l’avrebbe riportata in patria, aveva con sé una medaglia d’argento. L’aveva conquistata brillando nella disciplina del corpo libero, tornando a gioire dopo 14 anni dal primo exploit ai Giochi Olimpici. Non vedeva l’ora, quindi, di metterla accanto a quella, d’oro, che aveva vinto al Mondiale 2006.

Ecco quindi spiegato perché in vista di Parigi 2024, c’era molta attesa su di lei, su quell’atleta che già aveva fatto sognare i tifosi azzurri con la straordinaria performance di cui si era resa protagonista in Giappone. Peccato solo che, da un momento all’altro, tutto sia finito. Vanessa Ferrari, è di lei che stiamo parlando, non potrà provare a conquistare l’oro olimpico che tanto bramava e per il quale aveva sudato, in questi mesi, ben più delle proverbiali sette camicie.

La ginnasta italiana, ora 34enne, è stata fermata da un brutto infortunio al polpaccio che le impedirà di partecipare alle Olimpiadi. Non avrà il tempo per recuperare, mancando meno di un mese all’evento, per cui non le è rimasto altro da fare che dare forfait.

Olimpiadi, forfait improvviso: l’annuncio di Vanessa Ferrari

A dare la notizia, arrivata come una doccia fredda, è stata la diretta interessata. Vanessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video piuttosto eloquente, girato nell’esatto momento in cui si è infortunata, nello stacco di un salto.

A corredo della clip c’era un messaggio, carico di tristezza, scritto di getto per spiegare ai tifosi cosa fosse accaduto e il motivo per cui non le sarebbe stato possibile gareggiare alle Olimpiadi. Tutto è accaduto durante il test in vista degli Assoluti cui avrebbe dovuto presenziare la prossima settimana.

La Ferrari, questo c’è scritto nel suo post, si sentiva “molto bene” a livello tecnico. Ha ammesso di aver combattuto con “vari malesseri” da dicembre in poi, e crede che il fisico, proprio per questo motivo, ad un certo punto non abbia più retto.

Vanessa si è detta anche estremamente rammaricata per quanto accaduto: “Anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale”. Una delusione tangibile, comprensibilissima. Perché, ha ragione lei, all’idea di un sogno che si sgretola così, nonostante si sia lottato tanto per realizzarlo, non ci si rassegna mai.