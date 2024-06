Bye bye Ferrari, annuncio a sorpresa: la rossa perde il GOAT

Brutte notizie per la Ferrari, che rischia di perdere la corsa ad uno dei personaggi più importanti in circolazione all’interno della Formula 1

La Ferrari si sta comportando più che degnamente nel mondiale di Formula 1 in corso al netto di un paio di gare sottotono. Certamente sono arrivati miglioramenti nella scuderia italiana rispetto al 2023, quando a parte la vittoria di Carlos Sainz a Singapore erano state davvero scarse le soddisfazioni. Il tutto però con uno sguardo verso il prossimo futuro.

Infatti c’è già grande attesa in casa rossa per la stagione 2025, quella che vedrà un campionissimo come Lewis Hamilton guidare la monoposto di Maranello. Accordo già raggiunto ed ufficializzato da mesi tra la scuderia italiana ed il fuoriclasse inglese, già 7 volte campione del mondo in F1. Ma l’arrivo di Hamilton non sarà l’unica novità.

La Ferrari vuole tenersi pronta e anticipare i tempi per i miglioramenti nel settore tecnico, così da annullare il prima possibile il gap con i primatisti della Red Bull. Ed una delle idee per farlo arriverebbe proprio da uno ‘scippo’ alla scuderia anglo-austriaca, la quale perderà un ver e proprio fuoriclasse in vista della prossima stagione.

Addio alla Red Bull: la Ferrari per prenderlo deve battere la concorrenza

Addio già palesato alla Red Bull per Adrian Newey. Ovvero uno dei protagonisti assoluti dell’ascesa di questo team alle vette della Formula 1. Si tratta del progettista britannico classe ’58, considerato da tutti una delle menti più geniali della Formula 1. In carriera ha lavorato come direttore di pista, ingegnere e direttore tecnico, ruolo che occupa attualmente in Red Bull.

La Ferrari da tempo ha messo gli occhi su Newey, che potrebbe andare a lavorare al fianco di Frederic Vasseur per realizzare una monoposto davvero vincente in vista del prossimo futuro. Ma c’è concorrenza per accaparrarsi le competenze assolute del progettista, come confermato anche da una scuderia rivale.

Newey è un obiettivo pure dell’Aston Martin, scuderia inglese che deve cercare di crescere. A parlarne ed a confermare le voci in conferenza stampa a margine del gp austriaco c’ha pensato Lance Stroll, pilota che da poco ha siglato il rinnovo: “Ingaggiare Newey? Lui è il GOAT e ha vinto più campionati di chiunque altro. È una persona che tutti vorrebbero avere nella propria squadra. Nessuno direbbe di no alla possibilità di vederlo all’interno del team. Dovremo aspettare e vedere cosa succede“.

Un annuncio che rischia quindi di impensierire la Ferrari che si ritrova in una lotta aperta per aggiudicarsi i servizi del fenomeno Red Bull. Non solo la scuderia di Maranello e l’Aston Martin: secondo le recenti cronache legate alla F1 anche la Williams sogna di strappare il sì di Newey e mettersi in casa uno dei progettisti e tecnici più esperti del settore.