Copa America, riscatto Brasile. La Colombia non sbaglia un colpo

Nella notte si sono giocate le ultime due gare della seconda giornata del Girone D di Copa America: la Colombia si è imposta per 3-0 contro la Costa Rica, prima vittoria per il Brasile che ha travolto il Paraguay 1-4.

Due su due per i Cafeteros dopo il successo per 2-1 sul Paraguay: James Rodriguez e compagni consolidano il primato nel raggruppamento con due vittorie in altrettante partite. Apre le marcature il rigore di Luis Diaz. Nella ripresa i gol di Sanchez e la rete del definitivo 3-0 firmato da John Cordoba (l’attaccante del Krasnodar aveva procurato il rigore nel primo tempo).

Dopo lo scialbo 0-0 contro la Costa Rica, il Brasile di Dorival Junior rialza la testa e schianta il Paraguay con un Vinicius Jr. assoluto protagonista del match con una doppietta. La Seleçao spreca subito l’occasione di passare in vantaggio con Paquetà che fallisce un calcio di rigore. La stella del Real Madrid sblocca la gara al 35′ e nei minuti di recupero del primo tempo trova il 3-0. Nel mentre il gol di Savio. La ripresa si apre con la rete della bandiera di Alderete e il gol del definitivo 1-4 firmato da Paquetà, sempre dagli 11 metri.