Curva Nord Udinese: “Il nostro dissenso verso Maignan (il popolo friulano non dimentica), fatto in maniera civile”

Si espone la Curva Nord , cuore pulsante del tifo organizzato per l’Udinese, tramite un volantino: “Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Mike Maignan (il popolo friulano non dimentica), fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori. Andiamo oltre le risonanze mediatiche più o meno pilotate, facciamoci sentire rimanendo nei canoni della correttezza da sempre a noi riconosciuti. Ora e sempre forza Udinese! Coloriamo tutto lo stadio di bianconero. Sciarpe e bandiere al vento per ritornare alla vittoria”.