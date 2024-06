Germania-Danimarca, le probabili formazioni: Musiala e Hojlund dal 1′

Secondo dei due ottavi di finale in programma questa sera: la fase ad eliminazione diretta di Euro2024 entra nel vivo. Dopo Svizzera-Italia, sarà il turno dei padroni di casa della Germania contro la Danimarca. Calcio d’inizio al Westfalen Stadion di Dortmund alle 21 tra la prima del girone A e la seconda del gruppo C. Entrambe le Nazionali arrivano a questo incontro da imbattute con i padroni di casa che hanno conquistato 7 punti: vittorie contro Scozia e Ungheria e pari in extremis contro la Svizzera. Gli scandinavi invece non hanno mai vinto collezionando tre pareggi consecutivi: 1-1 contro Slovenia e Inghilterra e 0-0 contro la Serbia all’ultima giornata.

Dove vedere Germania-Danimarca in TV e streaming

Germania-Danimarca sarà visibile solo su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, tramite l’app di SkyGo oppure su Now TV.

Probabili formazioni Germania-Danimarca

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand.