Schumacher, ritorno nel Paddock: i tifosi stentano a crederci

Un clamoroso ritorno legato alla famiglia Schumacher nel paddock non è più da escludere dopo gli ultimi sviluppi: i tifosi sono rimasti sbalorditi dalla notizia

Un ritorno particolarmente gradito in concomitanza con il Gran Premio d’Austria, sul circuito del Red Bull Ring. La presenza non può che aver fatto piacere ai tantissimi tifosi della Ferrari presenti e a tutti gli appassionati di Formula 1.

Il nome Schumacher sarà sempre di casa in Formula 1, vista la grandissima popolarità di cui il grande Michael gode ancora oggi. Il sette volte iridato tedesco ha scritto pagine indelebili del Circus e i tifosi più o meno giovani sono sempre dalla sua parte, ancora di più oggi che vive una fase difficile. Da quel maledetto incidente sulle nevi di Meribel, ormai dieci anni e mezzo fa, non si sono avute più uscite pubbliche del Kaiser né notizie specifiche sulle sue condizioni. La sua famiglia, con in testa la moglie Corinna, ha alzato un muro di privacy, consentendo solo agli amici più stretti e ai parenti di potergli far visita.

Il figlio Mick ha deciso di intraprendere la strada del padre, diventando un pilota di Formula 1. Ultimamente non ha avuto grande fortuna visto che non è andato olter il ruolo di terzo pilota Mercedes. L’esperienza con la Haas non è stata positiva e così si è dovuto concentrare sul campionato del mondo endurance (con l’Alpine). Ora però anche lui si è rivisto nel paddock di Formula 1, durante il Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring, undicesimo appuntamento della stagione 2024.

La moglie di Schumacher torna nel paddock di Formula 1: i motivi delle sua visita in Austria

Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, ha accompagnato il figlio Mick in Austria, nel paddock di Formula 1. La loro visita (lei mancava da oltre un anno nell’ambiente), è dovuta probabilmente a questioni inerenti la carriera del giovane classe ’99. Si perché la madre ne cura gli interessi sin da quando correva nei kart e magari c’erano motivi particolari per ascoltare qualche offerta.

Sembra che si sia aperto qualche spiraglio per Mick in vista del 2025, con posti liberi in Alpine, Haas, Williams e Sauber. Qualche colloquio in tal senso potrebbe essere alla base della presenza della signora Schumacher in Austria.

Tra l’altro proprio l’Alpine, che ha organizzato un test a Le Castellet per la prossima settimana, si sia nuovamente avvalsa della collaborazione di Flavio Briatore, come ai tempi della Renault. Il manager italiano è stato assieme a Jean Todt la figura più importante per Michael in Formula 1 e ora potrebbe dare una chance anche al figlio.