Copa America, i primi verdetti dopo due giornate: in 4 ai quarti e 3 squadre già eliminate

Argentina, Venezuela, Uruguay e Colombia: dopo due giornate di Copa America sono queste le uniche quattro squadre qualificate ai quarti di finale. Giamaica, Bolivia e Paraguay salutano definitivamente la competizione dopo le due sconfitte in altrettante partite.

Di ogni girone passano le prime due: nel Girone A è ancora tutto da scrivere. Questa sera Canada, Cile e Perù si giocano il pass per le migliori 8 della competizione con la formazione nordamericana leggermente avvantaggiata dopo la vittoria della scorsa giornata con il Perù.

Nel Girone B saranno Messico ed Ecuador a giocarsi il pass per i quarti di finale con La Tricolor che ha una differenza migliore rispetto alla formazione centroamericana, obbligata a vincere.

Nel Raggruppamento C invece, Panama ha sorpreso tutti con il successo dell’ultimo turno contro gli Stati Uniti che affronteranno un Uruguay già qualificato e rischiano di compromettere il loro cammino in Copa America.

Nell’ultimo raggruppamento, il Brasile ha due risultati su tre a disposizione contro la Colombia: in caso di vittoria la formazione Verdeoro supererebbe i Cafeteros in prima posizione, in caso di pareggio passerebbe il turno come seconda. Costa Rica con un piede e mezzo fuori dalla competizione: Los Ticos devono sperare in un vero e proprio suicidio della formazione di Dorival Junior contro i Colombiani e vincere con tantissimi gol di scarto contro il Paraguay.

La classifica dei quattro gironi

Girone A: Argentina (6), Canada (3) Perù e Cile (1)

Girone B: Venezuela (6), Messico ed Ecuador (3), Giamaica (0).

Girone C: Uruguay (6), Stati Uniti e Panama (3), Bolivia (0).

Girone D: Colombia (6), Brasile (4), Costa Rica (1), Paraguay (0).