Infarto in allenamento, costretto al ritiro a 29 anni

Tristezza infinita per il giocatore che potrebbe essere costretto a lasciare il calcio a soli 29 anni dopo essere stato colto da infarto

Notizia devastante per il club che potrebbe essere costretto a dover dire addio ad uno dei suoi giocatori colpito da un arresto cardiaco mentre era in campo.

Sebbene il peggio sia passato essendo ormai fuori pericolo, Nabil Bentaleb dovrebbe essere obbligato a lasciare il Lille ed il mondo del calcio. Colto da un infarto durante un partita di calcio a 5 lo scorso 18 giugno, il centrocampista algerino è stato operato nella giornata di mercoledì e l’intervento è andato a buon fine, ma ciò vuol dire che molto probabilmente non potrà più scendere in campo.

Bentaleb ha rischiato grosso e per alcuni giorni è stato in coma artificiale, mentre c’è stato il massimo riserbo da parte del Lille sulle sue condizioni di salute, rese noto sole post operazione. Les Dogues hanno fatto sapere come al giocatore sia stato implementato un pacemaker per stabilizzare la propria attività cardiaca ed i tifosi hanno tirato un grosso sospiro di sollievo.

Tuttavia, secondo quanto riportato da RMC Sport, la carriera di Bentaleb è ora a rischio e la decisione sul se potrà tornare in campo o meno spetterà alla Federcalcio francese che darà il proprio responso nei prossimi mesi, ma le sensazioni sono negative.

Infarto e ritiro forzato per Bentaleb: colpo durissimo per l’algerino

A soli 29 anni, Nabil Bentaleb sarà probabilmente costretto a dire addio al calcio. L’arresto cardiaco che lo ha colpito lo scorso 18 giugno è stato più grave del previsto e lo ha danneggiato in maniera importante, tanto che gli è stato implementato un pacemaker che dovrà regolarizzare la sua attività cardiaca. Sebbene non ci sia stato ancora un annuncio da parte della Federcalcio transalpina, a cui spetterà l’ultima parola, è altamente probabile che il centrocampista algerino sia obbligato a chiudere anzitempo la carriera.

La cartella clinica di Bentaleb è stata inviata alla Federcalcio che si esporrà sulla questione, ma considerato l’intervento importante al quale si è sottoposto l’algerino, dotato per di più di pacemaker, sarà difficile rivederlo in campo. Una notizia devastante per l’ex Spurs che dovrà appendere gli scarpini al chiodo a soli 29 anni e con ancora molti anni di carriera davanti a se.

Nel Lille, il centrocampista aveva ritrovato la miglior condizione dopo le deludenti esperienze con Angers e Schalke 04 ed ora, a causa di questo arresto cardiaco, rischia di perdere tutto. Per Bentaleb sono giorni difficili e tanto il Lille quanto i suoi tifosi si sono stretti attorno all’algerino per mostrargli tutta la loro vicinanza ed il loro affetto, sollevati e felici di vedere il proprio giocatore in vita, al di là del fatto che possa dare o meno l’addio al calcio.