Lutto nel mondo dello sport, ci lascia a soli 23 anni

Notizia terribile e sconvolgente che lascia tutti gli appassionati con l’amaro in bocca e le lacrime agli occhi: il giovane non ce l’ha fatta

Brutte notizie dal mondo dello sport. Un giovane atleta ci ha lasciati nel fiore degli anni a seguito di un brutto incidente: tifosi e familiari in lacrime.

Le cronache della vita di tutti i giorni ed i conseguenti problemi, entrano quindi a far parte dell’esistenza anche di questi sportivi tanto ammirati, e dei giovani talenti che sognano di arrivare in alto. Come la notizia abbattutasi nel mondo del nuoto italiano, che ha lasciato senza parole e con tanto amaro in bocca tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Lutto devastante per lo sport azzurro. Un giovane talento italiano, considerato già un ottimo protagonista in vasca, ha perso la vita nella giornata di giovedì 27 giugno. Un terribile incidente è costato carissimo a questo ragazzo, che se ne va a soli 23 anni lasciando una scia di disperazione e commozione.

Incidente in moto fatale: addio alla promessa della pallanuoto azzurra

La vittima in questione è Riccardo Legnani, 23enne che giocava a pallanuoto per la società lombarda SG Sport Arese, nella provincia di Milano. Questa promessa della pallanuoto era originaria di Garbagnate, anche se viveva a Rescaldina, noto nella provincia proprio per essere uno degli atleti più interessanti della società.

La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì, quando Legnani stava viaggiando sulla sua moto in una strada provinciale vicino Como. Dopo un tentativo di sorpasso su un camion, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima sull’asfalto e poi su un muretto al lato della strada. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, con la Procura di Como che sta indagando per valutare se vi sia stato un impatto tra la moto di Legnani e il mezzo pesante.

Portato di corsa all’ospedale di Varese, Riccardo Legnani non ce l’ha fatta per via dei violenti e gravissimi traumi subiti nell’impatto, spirando il giorno successivo. Un lutto terribile e difficile da superare, visto che il 23enne era considerato da tutti un bravo ragazzo, che amava l’acqua ed i motori: aveva praticato tanti sport e aveva voglia di diventare una stella in vasca.

La società di Arese, per cui Legnani militava da portiere, lo ha ricordato con una nota molto commovente: “Riccardo, un ragazzo caparbio che ha difeso la porta dell’Arese con passione e con il sorriso, molto presente e sempre disponibile, lascerà un gran vuoto. Gli abbiamo voluto tanto bene. Un forte abbraccio alla famiglia di Riccardo da parte di tutta Sg Sport”.