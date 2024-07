Calcio in lutto, terribile tragedia: addio all’ex nazionale

La notizia è stata confermata nelle scorse ore e i tifosi adesso sono inconsolabili: addio all’ex Nazionale in una terribile tragedia

Per ben 39 volte è sceso in campo per rappresentare la sua Nazionale e per far divertire i tifosi. Con la maglia dei Leoni Indomabili ha segnato 3 gol, partecipato a 2 Coppe del mondo e assaporato, nel 2008, l’ebbrezza di volare in finale in Coppa d’Africa. Molte altre soddisfazioni ancora, non solo sul fronte sportivo, avrebbe ancora potuto prendersi, ma il destino non ha voluto.

Nelle scorse ore, una tristissima notizia è arrivata dal continente nero: l’ex calciatore africano Landry N’Guemo ha perso la vita in un incidente stradale. Aveva solamente 38 anni e la sua scomparsa, neanche a dirlo, ha scosso il mondo del calcio. Il centrocampista di Yaoundé è stato uno dei giocatori più amati a quelle latitudini, ma non solo: era celebre anche nel panorama calcistico internazionale, avendo lui vestito le maglie di diversi club di prestigio.

Ha giocato, come ricorderanno i bene informati, al Nancy, al Celtic, al Bordeaux, al Saint-Etienne, all’Akhisarspor e al Kayserispor, oltre ad aver dato, come si è detto, un contributo determinante alla Nazionale del Camerun. Va da sé, dunque, che i tifosi siano rimasti sconcertati nel momento in cui hanno appreso che l’amatissimo N’Guemo era rimasto vittima di un incidente fatale.

Calcio, incidente fatale: se n’è andato a soli 38 anni Landry N’Guemo

A confermare la notizia è stata la Federazione calcistica del Camerun, che ha diffuso un comunicato non appena le autorità hanno rivelato l’identità dell’uomo coinvolto nel terribile episodio di cronaca.

Nella nota si fa riferimento al fatto che Landry N’Guemo “ha lasciato il segno nel nostro calcio”, sia per aver militato in alcuni dei più prestigiosi club europei, sia per il contributo dato indossando la maglia della Nazionale dal 2006 al 2014. C’è di più: nelle stesse ore in cui i camerunensi hanno appreso della scomparsa del centrocampista 38enne, un altro lutto ha scosso il Paese dell’Africa sub-sahariana.

Un altro punto di riferimento indissolubile per il calcio locale, ovvero Samson Che, è morto nei giorni scorsi, lasciando tutti attoniti. Una malattia si è portato via il faro dei club di prima divisione, “raddoppiando” la tristezza dei camerunensi che dovranno fare i conti, adesso, con due addii difficilissimi da digerire e da accettare.