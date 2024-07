Copa America, i verdetti del Girone C: Uruguay primo, a sorpresa Panama secondo

Uruguay schiacciasassi nel Girone C di Copa America: tre vittorie su tre per la formazione allenata da Marcelo Bielsa. La Celeste affronterà la seconda del Girone D ai quarti di finale della competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Nove gol fatti e uno subito con due super protagonisti, di cui uno inatteso: Maximiliano Araujo e Darwin Nunez autori di due gol a testa in tre partite. 3-1 a Panama, 5-0 alla Bolivia e 0-1 agli USA.

L’ultimo turno ha regalato emozioni e sorprese: la clamorosa eliminazione dei padroni di casa degli Stati Uniti sconfitti proprio dall’Uruguay, dopo il ko nella seconda giornata con Panama che a sua volta ha avuto la meglio della Bolivia per 1-3. Los Canaleros superano il Girone come secondo e affronteranno ai quarti la prima classificata del Girone D. Delusione grande per il paese ospitante con gli “Italiani” McKennie, Weah, Musah e soprattutto capitan Pulisic che salutano definitivamente e in maniera inaspettata la Copa America.

Girone C

Uruguay (DR 9:1) 9 punti

Panama (DR 6:5) 6 punti

USA (DR 3:3) 3 punti

Bolivia (DR 1:10) 0 punti