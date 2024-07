Copa America, i verdetti del Girone D: Colombia primo, Brasile secondo

Colombia primatista nel Girone D di Copa America: due vittorie su tre per la formazione allenata da Néstor Lorenzo. I Cafeteros, che hanno chiuso il raggruppamento in testa e da imbattuti, affronteranno la seconda del Girone C ai quarti di finale della competizione (Panama) in corso di svolgimento negli Stati Uniti. sei gol fatti e due subiti per i colombiani trascinati da un super Daniel Munoz, autore di due reti. 2-1 al Paraguay, 3-0 alla Costa Rica e 1-1 con il Brasile.

Nell’ultimo turno il Brasile che ha staccato il pass come secondo, nella notte non è andato oltre lo 0-0 contro James Rodriguez e compagni, con la Costa Rica che nonostante la vittoria per 2-1 sul Paraguay, ha salutato la manifestazione con 4 punti conquistati. La formazione verdeoro era riuscita anche a passare in vantaggio con il super gol di Raphinha, facendosi poi raggiungere dalla Colombia sul pari nella prima frazione di gioco. La squadra allenata da Dorival Junior affronterà ai quarti l’Uruguay.

Classifica Girone D

Colombia (DR 6:2) 7 punti

Brasile (DR 5:2) 5 punti

Costa Rica (DR 2:4) 4 punti

Paraguay (DR 1:8) 0 punti