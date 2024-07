Inter, Marotta: “Felici del rinnovo di Lautaro. Alonso e Gudmundsson? Penso di escluderli”

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a margine dell’evento della presentazione dei calendari ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Innanzitutto siamo campioni in carica, siamo l’Inter, quando partecipiamo a una competizione dobbiamo fare il massimo forti della nostra storia. Infortunio di Buchanan? Ci dispiace, è giovane e dalle informazioni che abbiamo l’intervento chirurgico è riuscito molto bene. Valuteremo la completezza dell’organico, indipendentemente da chi è disponibile o meno. Marcos Alonso e Gudmundsson? Penso di escluderli, il nostro organico è già forte. Lautaro con l’Argentina? Lautaro sta manifestando le qualità che aveva da ragazzo, gli mancava l’autorevolezza, che ha trovato con l’Inter. Non ha caso è anche capitano, siamo contenti di aver sottoscritto il rinnovo di contratto. Vestirà il nerazzurro ancora per qualche anno”, si legge su FCInterNews.