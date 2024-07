Juve, che occasione hai colto! E adesso parte l’assalto

Dopo Douglas Luiz, ecco Khephren Thuram alla Juve. L’affare è praticamente chiuso, definito sulla base di 20 milioni più qualche bonus al raggiungimento di obiettivi futuri. Fondamentale la volontà del calciatore, che ha spinto il Nizza ad abbassare le pretese rispetto alla richiesta iniziale di 25 milioni: il figlio d’arte firma un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione; il costo azienda complessivo stagionale è paragonabile allo stipendio netto annuale di Rabiot. La Juve con Thuram si assicura un recupera palloni adeguatamente di livello accanto a Douglas Luiz: Giuntoli ha fiutato l’occasione e ha guadagnato subito vantaggio grazie al gradimento del calciatore, che intende ripercorrere le orme del papà, Lilian, che ha giocato nella Juve tra il 2001 e il 2006. Messo a segno il colpo Thuram, Giuntoli può costruire adesso la strada per il terzo obiettivo in mediana: ovvero Koopmeiners. I dialoghi con l’Atalanta cominceranno già dalla prossima settimana, parallelamente alla Continassa proveranno a dar seguito al mercato in uscita con qualche cessione che possa finanziare il prossimo colpo.