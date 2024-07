Lecce, il presidente Sticchi Damiani interviene in Senato

Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto, nella giornata di ieri, presso il Senato della Repubblica, su invito della 7ª Commissione “Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport”, che si sta occupando delle“Prospettive di riforma del calcio italiano”.

Nel suo intervento il Presidente Sticchi Damiani ha evidenziato come il meccanismo incentivante che consentirebbe di premiare le società di Serie A che fanno giocare i giovani calciatori formati nei propri settori giovanili non sia mai stato applicato, pur essendo previsto dalla Legge Melandri. Nella sua breve relazione, il Presidente Sticchi Damiani ha spiegato le ragioni di questa anomalia e ha proposto delle soluzioni concrete per migliorare il sistema.