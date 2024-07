Salta l’affare al momento delle firme: era tutto fatto

Colpo di scena in Formula 1, passo indietro e si ricomincia: i dettagli. Cambia ancora il futuro del pilota

La stagione di Carlos Sainz in Formula 1 si fa sempre piacere complessa. Se da un lato, infatti, in pista i risultati sono abbastanza soddisfacenti considerando le difficoltà generali della Ferrari, dall’altro lo spagnolo rischia di ritrovarsi senza una monoposto per la prossima stagione.

Quattro podi e la straordinaria vittoria in Australia sono un bottino positivo per Sainz, che nonostante debba lasciare Ferrari al termine della stagione, sta cercando di dimostrare sempre più di meritare un posto tra i grandi. Ma è proprio qui che sorgono i problemi. Lo spagnolo non ha ancora trovato una monoposto per la prossima stagione, sta temporeggiando e rischia che i team interessati non lo aspettino più.

All’inizio sembrava plausibile l’approdo del ferrarista in Mercedes, in uno “scambio a distanza “con Lewis Hamilton che andrà ad affiancare Charles Leclerc a partire dal 2025. Toto Wolff, però, ha idee diverse. Il team principal vuole ripartire da un giovane, e vede in Kimi Antonelli il futuro della scuderia e della Formula 1 intera. Incassato il ‘no’ dal team di Brackley, Carlos Sainz deve pensare ad altro.

Carlos Sainz, futuro incerto: gli scenari possibili

A dire la verità Carlos Sainz aveva trovato un accordo con la Williams, pronta ad offrirgli un contratto per le prossime stagioni. Tutto però si è fermato, a rischio di saltare, quando Flavio Briatore, ritornato in Formula 1 alla guida di Alpine, ha presentato un’offerta allo spagnolo.

Offerta che Sainz, come evidenziato da ‘Don Balon’, sta valutando bene perchè il progetto di Alpine, che adesso sembra senza futuro, potrebbe prendere una strada clamorosa quando, a partire dal 2026, quando il team francese inizierà ad usare motori Mercedes. Una situazione che ha messo Sainz in crisi, in bilico tra le scelte. Ci sarebbe anche una terza, e forse anche una quarta opzione per lo spagnolo.

La terza è rappresentata da Audi, che nel 2026 farà il proprio ingresso nel circus e, a quanto pare, aveva già un accordo di massima col pilota. Ci sarebbe però da aspettare un anno, fermo o alla Sauber, che farebbero fare un enorme passo indietro a Sainz. E infine Red Bull, che ha già rinnovato il contratto di Sergio Perez, ma la situazione interna al team lascia trasparire qualche malumore e qualche possibile stravolgimento. Forse è per questo che Sainz sta temporeggiando. Ma attenzione perchè il tempo stringe e i team non aspettano così tanto, nemmeno se ti chiami Carlos Sainz.