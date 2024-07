Beppe Riso: “Buongiorno? Ne ho parlato con l’Inter” (VIDEO)

All’uscita dalla sede dell’Inter ha parlato dei suoi assistiti anche Beppe Riso, ecco le sue parole:

Su Oristanio: “Con l’Inter ho parlato di Franco Carboni, per il quale siamo allo scambio dei documenti per il passaggio al River Plate. Per Oristanio è ancora presto, dobbiamo fare ancora una scelta“. Su Buongiorno: “Pensavo Buongiorno all’ Inter (ride, ndr). Ne abbiamo parlato anche con l’ Inter, due battute, un po’ di chiacchiere…“. Su Frattesi? Per l’Inter è incedibile: “Sì, rimane, certo. Ma oggi abbiamo parlato di altre cose. Forse mezza battuta su Buongiorno l’abbiamo messa in piedi“.

