Ferrari annichilita: scoppia la bufera

Un duro, durissimo attacco nei confronti della Ferrari: le parole dell’eterno rivale hanno fatto molto discutere nel paddock

Quando una Scuderia leggendaria come la Ferrari non riesce a confermare le aspettative, è inevitabile che le critiche arrivino copiose. Il recente GP di Austria non è stato del tutto soddisfacente per la ‘Rossa’ che ha comunque chiuso al terzo posto con Sainz.

Il gradino più basso del podio per il pilota spagno, però, non può e non deve bastare. Soprattutto per come è arrivato, in quanto senza l’evitabilissimo scontro tra Norris e Verstappen, si starebbe parlando di un deludente quinto posto. Male anche Leclerc che, toccato in avvio, ha effettuato una grande rimonta dalla coda del gruppo chiudendo però soltanto in undicesima posizione. Ecco quindi che il clima a Maranello non può essere sereno, non del tutto.

A rubare la scena, mettendo in secondo piano la delusione della Ferrari, è stato appunto il duello acceso tra Verstappen e Norris, concluso con un scontro tra i due, di cui ha approfittato Russell che ha centrato il suo primo successo stagionale su Mercedes. E qui emerge un altro problema. La Ferrari si ritrova a fronteggiare non solo con la McLaren ma anche una Mercedes in ripresa.

Ferrari distrutta, le dichiarazioni non lasciano dubbi

Flavio Briatore è tornato in Formula 1 con la Alpine. In una recente intervista a Radio Rai, il manager si è soffermato sul momento della Ferrari e sul suo rendimento attuale. “La Ferrari è partita fortissimo ma gli altri hanno avuto uno sviluppo più incisivo, in questo momento è la quarta forza del mondiale“, ha spiegato Briatore in occasione de ‘La Politica nel pallone’.

Briatore si è soffermato anche sulla scelta della Scuderia di Maranello di puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che, l’anno prossimo, affiancherà Charles Leclerc.“Con Hamilton ci sarà un cambio, i piloti contano sempre ma contano quando hanno una vettura che possono guidare”, il suo commento tutt’altro che dolce nei confronti delle prestazioni della SF-24.

Al consulente esecutivo della Alpine è stato chiesto chi, tra la Nazionale azzurra e la Ferrari tornerà a vincere prima entro il 2030, la sua risposta spiazza: “Io mi auguro la Ferrari, non bisogna sempre pensare all’anno prossimo. Possono ancora recuperare quest’anno. Una Ferrari che vince motiva la Formula 1, è un vantaggio per tutte le squadre, ricade su tutto anche per gli sponsor”.