Milan, il mercato entra nel vivo

La ricerca dell’attaccante in casa Milan continua. I nomi fatti negli ultimi mesi sono stati diversi: Zirkzee, Lukaku, Abraham, Sesko, Guirassy.

Milan, problema attacco

Trovare il sostituto di Olivier Giroud sta diventando una vera e propria missione. Il preferito resta l’olandese, c’è già l’accordo con il giocatore, ma il problema è rappresentato dall’agente, che richiede una somma elevata per le commissioni. Lukaku rappresenterebbe l’alternativa, un attaccante di peso in grado di tenere il pallone lontano dalla zona calda e attaccare con ferocia l’area di rigore. Il classe ’93 ha un contratto con il Chelsea fino al 2026, l’attaccante non è una prima scelta dei blues, che vorrebbero liberarsene a titolo definitivo. L’ostacolo principale potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza del Napoli, club gradito dal centravanti per via della presenza di Antonio Conte, che lo ha già allenato all’Inter e con cui ha vinto il 19esimo scudetto nerazzurro.

Mercato, non solo l’attacco

Non solo attacco, però. Il giocatore che attualmente sembra più vicino a vestirsi di rossonero è Emerson Royal del Tottenham, profilo scelto per rinforzare la catena di destra. Gli Spurs chiedono 25 milioni, la dirigenza meneghina lavora per abbassare la cifra a 18-20, bonus compresi. Il giocatore, esplicita richiesta di Fonseca, ha già detto sì al Milan, e rappresenta la priorità assoluta. Intanto filtra fiducia per i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan, che rappresentano due pedine troppo importanti per il gioco rossonero. Acquisti, cessioni e rinnovi, il mercato del Milan è già entrato nel vivo.

Andrea Belbusti