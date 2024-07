Zaniolo-Atalanta, Gasp lo può rilanciare

Niente Campionato Europeo, causa un altro sfortunato infortunio, e niente conferma all’Aston Villa. Nicolò Zaniolo, dopo aver fatto ritorno ufficialmente al Galatasaray, presto diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. I bergamaschi hanno chiuso l’operazione per il trequartista di Massa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale che dovrebbe superare i 20 milioni di euro.

Zaniolo, l’Atalanta lo vuole

Zaniolo questa mattina ha cominciato l’iter delle visite mediche propedeutico al trasferimento. L’ingaggio del trequartista è l’ennesima grande scommessa di Gian Piero Gasperini che vuole rilanciare l’azzurro. La Dea, che dovrebbe presto salutare Teun Koopmeiners direzione Juventus, era alla ricerca di calciatori in grado di alzare ulteriormente il livello del reparto offensivo. Una richiesta chiara di Gasperini, perché dopo l’Europa League l’obiettivo potrebbe essere quello di alzare l’asticella anche in Serie A. L’Atalanta può puntare ancora più in alto. La soluzione non è Zaniolo, ma è recuperare il talento di giocatori come il massese.

E per questo motivo la Dea, anche in ottica cessione di Koopmeiners e nonostante il riscatto di De Ketelaere, ha spinto fortemente per avere Zaniolo, superando la concorrenza della Fiorentina.

Bergamo, il posto giusto dove rilanciarsi

La magia a Gasperini è riuscita già altre volte. Il tecnico di Grugliasco nell’ultima stagione ha rilanciato il talento di Charles De Ketelaere ad alti livelli. Il biondo trequartista belga non è tornato solo ad incantare con le sue giocate come faceva al Club Bruges, ma è diventato anche uomo squadra, pronto a sacrificarsi per esaltare il talento dei compagni. Come accaduto in finale di Europa League.

Una caratteristica che Nicolò deve aggiungere al suo repertorio. A Bergamo, all’Atalanta, sotto la guida di Gasperini è il posto giusto, Zaniolo può soddisfare la sua voglia di tornare in Serie A. Allo stesso tempo scegliere la piazza più adatta per rilanciarsi con la maglia nerazzurra della Dea.

Dove giocherà Zaniolo nel 3-4-2-1?

A questo punto, con l’arrivo di Zaniolo, Gasperini e l’Atalanta sembrano sempre più orientati all’utilizzo del 3-4-2-1 o 3-4-3. Si tratta di un modulo molto offensivo che Gasp vorrebbe utilizzare più spesso per sfruttare le capacità tecniche dei suoi attaccanti. Un modulo che ha regalato grandi emozioni alla Dea in finale di Europa League.

Zaniolo, per la sua capacità di svariare su tutto il fronte, potrebbe essere una soluzione molto duttile per Gasperini. L’ex Roma potrebbe giocare sulla trequartista sia largo a destra che anche sinistra, ma anche alle spalle della punta con soluzioni tattiche più “disordinate”.