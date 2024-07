Inter, urge davvero un’alternativa a Buchanan? Si lavora per il rinnovo di Dumfries

Il cambio di proprietà non ha minimamente cambiato i piani di un’Inter sempre più ambiziosa con Marotta, come nuovo presidente: Oaktree ha voluto mantenere alto e competitivo il livello del club nerazzurro. In pochi giorni sono stati definitivi i rinnovi di Lautaro Martinez (che verrà ufficializzato dopo la Copa America) e Nicolò Barella (già annunciato). Poi sarà il turno di Simone Inzaghi.

Il DS Ausilio e il suo vice Baccin cercheranno di alzare l’asticella e punteranno ad un’altra stagione importante con acquisti mirati, soprattutto in campo Europeo, una delle due delusioni dello scorso anno. La dirigenza nerazzurra è già operativa da diverse settimane dopo aver chiuso i primi colpi a gennaio, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, negli ultimi giorni è stato definito l’acquisto di Josep Martinez dal Genoa. L’estremo difensore spagnolo, nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche e completato l’idoneità sportiva, in attesa del comunicato ufficiale con i nerazzurri che hanno versato nelle casse del Genoa una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Nel frattempo dopo l’infortunio di Buchanan, la dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Dumfries che ha anche dalla Germania ha mandato chiari segnali all’Inter con i nerazzurri che come raccontato anche da Marotta non dovrebbero effettuare altri colpi sul mercato!