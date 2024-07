Copa America, stasera Venezuela-Canada: i precedenti e come arrivano le due squadre

Dopo la vittoria ai rigori dell’Argentina sull’Ecuador, questa sera al via il secondo dei quarti di finale della Copa America 2024, live su Sportitalia dall’2.30 con Venezuela-Canada, con fischio d’inizio fissato per le ore 03.00 alll’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Il Venezuela ha superato con merito il Gruppo B al primo posto mentre il Canada ha chiuso al secondo posto nel Gruppo A dominato dall’Argentina. Chi vince questa partita affronterà l’Argentina, campione in carica.

Con 6 gol fatti nella fase a gironi, La Vinotinto ha il secondo miglior attacco del torneo insieme alla Colombia, alle spalle dell’Uruguay che ha dominato il Girone C. La squadra allenata da Fernando Batista vuole spezzare un tabù: i venezuelani non riescono a superare i quarti di finale da ormai 13 anni. 2 precedenti tra le due squadre: entrambe amichevoli, entrambe finite in pareggio: 2-2 nel 2007 e 1-1 nel 2010. Quella di questa notte sarà il primo match in una competizione ufficiale.

Venezuela-Canada

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Osorio, Angel, Gonzalez; Herrera, Martinez; Bello, Segovia, Machis; Rondon.

CANADA (4-2-3-1): Crepau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Osorio, Eustaquio; Laryea, David, Shaffelburg; Larin.