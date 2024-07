Hamilton spiazza tutti, anche la Ferrari: trattativa in corso

Nuova scelta eclettica da parte del sette volte campione del mondo in Formula 1: Hamilton pronto all’ennesima svolta della sua carriera

Non è un segreto che Hamilton nutra una profonda passione per le motociclette. Sin da giovane, il pilota britannico ha sempre espresso un forte interesse per il motociclismo, affermando a più riprese che avrebbe voluto correre in moto se non fosse stato per le preoccupazioni del padre sulla sicurezza di questo sport. La notizia diramata nelle scorse ore dal portale online ‘The Race’ però va ben oltre quel che si potesse immaginare.

Secondo la testata giornalistica britannica, il sette volte campione del mondo di Formula 1 starebbe considerando l’acquisizione del Team Gresini, attuale squadra satellite della Ducati nella classe regina del MotoGP. Questa notizia, sebbene prontamente smentita dalla scuderia italiana, ha sollevato numerosi interrogativi e suscitato un ampio dibattito.

Lewis Hamilton coltiva questa passione di lunga data per le due ruote. Una passione che è stata ulteriormente cementata attraverso la sua collaborazione con MV Agusta, per la quale ha contribuito a progettare moto in edizione limitata. Inoltre va ricordato come nel 2019 Hamilton abbia avuto l’opportunità di scambiare il proprio bolide di Formula 1 con la Yamaha M1 di Valentino Rossi, dimostrando ancora una volta il suo amore per le due ruote.

Hamilton pensa al team Gresini: mirino sulla MotoGp

Hamilton inoltre non è nuovo al mondo delle acquisizioni e delle partecipazioni in altre attività sportive. Nel 2022, ha fatto parte del consorzio che ha rilevato la squadra di football americano dei Denver Broncos. Inoltre, ha gestito il Team X44 nella serie di SUV elettrici Extreme E. Queste esperienze dimostrano che Hamilton ha un occhio attento per le opportunità imprenditoriali, dunque la possibile acquisizione del Team Gresini si inserirebbe perfettamente in questo quadro.

Al di là delle smentite di rito della scuderia italiana, questa operazione economica avrebbe senso per diverse ragioni. La presenza di Hamilton nel MotoGP non solo porterebbe un’enorme visibilità alla serie, ma creerebbe anche sinergie con l’altra operazione di acquisizione in corso: quella della MotoGP da parte di Liberty Media, già gestore della Formula 1.

Dal punto di vista della Ferrari, team per cui Hamilton gareggerà a partire dal 2025, questa notizia potrebbe sembrare spiazzante e motivo di preoccupazione. La scuderia di Maranello potrebbe temere che l’impegno imprenditoriale di Hamilton possa distrarlo dalle sue performance in pista. Tuttavia, è anche possibile che queste preoccupazioni siano esagerate, solo un’ipotesi remota che va considerata nelle fasi iniziali a livello puramente teorico, considerando la capacità dimostrata di Hamilton di gestire con successo più progetti contemporaneamente.

Se confermata, l’acquisizione del Team Gresini da parte di Hamilton rappresenterebbe una mossa strategica di grande impatto. Non solo rafforzerebbe il legame tra la Formula 1 e il MotoGP, ma consoliderebbe anche la posizione dell’inglese come figura chiave nel mondo degli sport motoristici.